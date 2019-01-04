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Альянс Банк увеличивает количество отделений в городах Украины

Альянс Банк увеличивает количество отделений в городах Украины

Альянс Банк увеличивает количество отделений в городах Украины.

Теперь отделения банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Николаев, Черноморск, Кременчуг.

Также вы можете получить дополнительный бонус к депозитам Альянс банка у нас на портале.

Для этого вам необходимо выбрать депозит и заполнить заявку на бонус, далее открыть выбранный депозит в отделении банка или онлайне, затем подтвердить открытие депозита и получить бонус.

По материалам Finance.UA
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