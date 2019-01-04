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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе, с прошлого вторника, который пришелся на 1 января, когда действовали курсы, установленные накануне Нового года, курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,2%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,69 грн до 27,71 грн (+0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 27,71/27,76 до 28,04/28,07 (+1,2%/+1,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,68/28,09 до 27,75/28,12 (+0,3%/+0,1%).

При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,5% до 1,3% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей, что свидетельствует о постепенной стабилизации валютного рынка после расширения спреда на праздники.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, росту курса доллара способствуют активные покупки валюты нерезидентами.

“На ближайшую неделю ожидаю умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 27,8/28,2 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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