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ОТП банк изменил ставки по депозиту "Срочный"

ОТП банк изменил ставки по депозиту "Срочный"

ОТП банк изменил ставки по депозиту “Срочный” от 12 месяцев.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

  • 3 мес. – 10,50%;
  • 6 мес. – 11,50%;
  • 9 мес. – 11,50%;
  • 12 мес. – 11,50%;
  • от 12 мес. – 13,00% через OTP Smart.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес. – 12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 5 000 грн.
  • Возможность получить + 2,5 % к процентной ставке при оформлении вклада через интернет-банкинг OTP Smart.
  • Максимальная сумма вкладов от 1 клиента — 200 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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