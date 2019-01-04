ОТП банк изменил ставки по депозиту “Срочный” от 12 месяцев.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

3 мес. – 10,50%;

6 мес. – 11,50%;

9 мес. – 11,50%;

12 мес. – 11,50%;

от 12 мес. – 13,00% через OTP Smart.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес. – 12 мес.

Минимальная сумма вклада: 5 000 грн.

Возможность получить + 2,5 % к процентной ставке при оформлении вклада через интернет-банкинг OTP Smart.

Максимальная сумма вкладов от 1 клиента — 200 000 грн.

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