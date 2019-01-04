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Глава Всемирного банка подал в отставку

Глава Всемирного банка подал в отставку

Американец Джим Йонг Ким, который занимал пост президента Всемирного банка (ВБ), решил уйти в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба этой международной финансовой организации.

Чиновник оставит свое кресло с 1 февраля 2019 года. С тех пор временно исполняющим обязанности президента ВБ станет действующий главный исполнительный директор организации – болгарский экономист Кристалина Георгиева.

“Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного заведения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней бедности”, – написал Джим Йонг Ким на своей странице в соцсети Twitter.

После отставки он планирует продолжить работу уже на новой должности во Всемирном банке, сосредоточившись инвестициях в инфраструктурные проекты развивающихся стран. Детали в организации пообещали сообщить позже.

Джим Йонг Ким стал главой ВБ 1 июля 2012 года – на этот пост его кандидатуру выдвинул тогдашний президент США Барак Обама.

По материалам ТСН
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