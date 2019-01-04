Прогноз валютного рынка в Украине на январь

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Курс гривны в январе, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 27,75–29 грн за доллар.
Давление на гривну продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 года достиг почти $11,8 млрд. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019–2020 годов.
«В первом квартале текущего года основные выплаты приходятся на внутренний долг. Если ближайшие размещения покажут недостаточный спрос на облигации внутреннего государственного займа Украины, правительству будет тяжело рефинансировать долг», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.
Национальный банк во время крупных внешних выплат может занять более активную позицию на межбанке как покупатель, и сформировать дополнительное давление на гривну. Необходимость наращивания резервов зафиксирована в меморандуме с МВФ.
По мнению эксперта, условия для привлечения Украиной капитала на внешних рынках в 2019 году ухудшатся на фоне падения фондовых рынков более чем на 20%. Такое падение может говорить о начале глобального кризиса, и для Украины – это новые вызовы, поскольку следующим этапом падения становятся сырьевые рынки.
«Ситуация на фондовых рынках не затронула спот цены на украинские экспортные товары, однако через несколько месяцев это может произойти. И в результате изменения рыночных ожиданий по спросу и предложению, спрос на валюту может повыситься», – прогнозирует Андрей Шевчишин.
В условиях снижения цен на нефть марки Brent почти до $50 за баррель, импорт газа и топлива будет дешеветь. Это позитивно отразится на гривне, однако вряд ли цены будут долго находиться на низких уровнях, так как страны ОПЕК+ намерены сократить добычу нефти и вернуть цены к более комфортным $70 за баррель.
По прогнозам аналитиков, средний курс продажи наличного евро в январе может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн за евро.
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