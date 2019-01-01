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НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)

НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2018 года составил 2,737 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,466 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные квартальной статистики НБУ.

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По данным НБУ, за 9 месяцев 2018 года объем переводов составил 8,160 млрд долларов, что на 22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года (6,653 млрд долларов).

Как отмечается в публикации НБУ, объем частных переводов в третьем квартале в Украине составляет 7,5% от ВВП страны.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши – 914 млн долларов. Далее следуют Россия (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чехия (217 млн ​​долларов).

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По материалам РБК-Украина
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