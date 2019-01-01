НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2018 года составил 2,737 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,466 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные квартальной статистики НБУ.
Читайте также: Что готовит украинцам будущая система валютного регулирования
По данным НБУ, за 9 месяцев 2018 года объем переводов составил 8,160 млрд долларов, что на 22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года (6,653 млрд долларов).
Как отмечается в публикации НБУ, объем частных переводов в третьем квартале в Украине составляет 7,5% от ВВП страны.
Больше всего переводов поступило в Украину из Польши – 914 млн долларов. Далее следуют Россия (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чехия (217 млн долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут получать кредиты по-новомуВчера, 11:00 - 4957 11
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА6 ч. назад - 1729 10
Украина в тройке лидеров по импорту грузинского винаВчера, 06:00 - 850 9
В Китае собираются продавать клонированных животных11 ч. назад - 619 4
Выросли штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:00 - 2386 3
В Сети показали шестиколесную «Ниву» (фото)Вчера, 23:00 - 2861 1
В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 годуВчера, 15:00 - 2476 1
Выросли штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:00 - 2386 3
НБУ назвал банки, которые нуждаются в капиталеВчера, 20:00 - 1861 1
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА6 ч. назад - 1729 10
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Вчера, 15:10 - 977 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 832
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3546 24
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2360 4
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 1093 2