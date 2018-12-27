Межбанк: доллар упал к 27,49/27,52 на двойной порции предложения экспортной выручки и нехватке гривны

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара, отреагировав на двойную порцию притока экспортной выручки из-за рубежа, опустилась к уровню 27,52/27,58 UAH/USD на фоне преобладания предложения.

Спустя 7 минут, на 10.08 котировки «американца» консолидировались на более узкой отметке 27,52/27,55 UAH/USD.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривны указывало снижение с уровня 56 543,2 млн грн к отметке 35 647,7 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривна к 27,50/27,54 UAH/USD.

К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,710 / 27,760

евро – 31,736 / 31,790

российский рубль – 0,3983 / 0,3993

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1375 / 1,1376

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке