НБУ назвал банки, которые нуждаются в капитале

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Национальный банк впервые обнародовал полные результаты стресс-тестирования 24 банков и оценки устойчивости 56 банков, проведенные в 2018 году..
Из 24 крупнейших банков, на которые приходилось 94% активов, у 8 была выявлена потребность в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии (в частности, рост реального ВВП в текущем году на 3,4% и девальвация гривны к доллару США на 5,4%).
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Теперь стало известно, что свыше половины потребности в капитале приходилась всего на один банк – ВТБ Банк должен был увеличить капитал на 3,283 млрд грн. Поскольку в ноябре этот банк был признан неплатежеспособным, ему не придется выполнять задачу НБУ.
Кроме него повысить капитал до 1 апреля 2019 года должны были еще 7 банков.
Шестеро из них выполнили эту задачу досрочно: Банк Кредит Днепр, Универсал Банк, Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, банк «Пивденный» и Проминвестбанк.
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