Реформа дорог: В 2018 году в Украине запустили Дорожный фонд, ремонт под гарантию и децентрализацию

В 2018 году в Украине запустили Дорожный фонд, децентрализовали дороги и приняли закон, который позволяет строить платные автобаны. А на сам ремонт выделили рекордную сумму – 50 млрд грн.

Как изменились украинские дороги за год, узнавал сайт “Сегодня”.

Теперь на дороги есть деньги

“Укравтодор” успел отремонтировать за год 3800 км дорог. Все дороги ремонтируются под пятилетнюю гарантию. Если на отремонтированной трассе появится яма, подрядчик обязан за свой счет ее отремонтировать. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в 2019 году гарантия на дороги будет 10 лет.

Ранее на дороги выделялись остатки из госбюджета. С 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд. Теперь 50% налогов от акцизного сбора и ввозной пошлины на горючее, импортные машины и шины попадает сразу в Дорожный фонд.

Денег в Фонде скоро будет больше. С 2019 года на трассы направят 75%, а в 2020 году 100% этих сборов пойдет на дороги.

Если в Дорожном фонде в 2018 году было 33 млрд грн, то с 2020-го Министерство инфраструктуры рассчитывает, что на дороги в фонде будет не менее 75 млрд долларов.

Деньги из Дорожного фонда будут распределяться не совсем в пользу областных дорог. На дороги государственного значения из Фонда идет 60% средств. Это те дороги, за которые отвечает “Укравтодор”. Еще 35% получат регионы. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Почему 35%? Потому что на этих дорогах гораздо меньше интенсивность движения. Остальные 5% расходуются на меры безопасности на дорогах.

За большинство дорог теперь отвечает местная власть

Общая длина украинских дорог 430 тыс. км. Ими можно более 10 раз охватить Землю по экватору. Но 95% дорог страны не соответствуют нормам.

“Укравтодор” не отвечает за ремонт всех дорог. 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. Их должны ремонтировать местные власти. И если автомобиль получит повреждения из-за ямы в населенном пункте – можно идти в суд и требовать компенсацию.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования. Это трассы, соединяющие населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные. “Укравтодор” передал местные дороги регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. Ведомство отвечает только за другие 46,9 тыс. км.

“И Дорожный фонд, и децентрализация дорог заработали так, как планировалось. Никаких отклонений не было. Единственное, на местах поздно прошли тендеры и отставание было там. Однако, в следующем году это не должно повториться. Планы на следующий год еще составляются”, – рассказал советник руководителя «Укравтодора» Александр Кава.

Теперь в Украине можно строить платные дороги

Строить платные дороги в Украине теперь позволяет закон. Речь идет о концессионных дорогах – это новые трассы, построенные с нуля частным инвестором. Платной трассой лет 25-50 будет владеть только компания-строитель. Затем дорога переходит государству. При этом концессионер может взимать плату за проезд по своей дороге. Также компания может зарабатывать на своей придорожной инфраструктуре: заправках, СТО, кафе и так далее.

Платная дорога обычно короче на 50-100 км из одного пункта в другой, и на автобане разрешается высокая скорость движения.

При этом концессионная дорога может строиться только параллельно существующей бесплатной альтернативе. Законодательно в Украине разрешено строить дороги частным инвесторам.

Строительство платной дороги выгодно, если по маршруту в сутки проходит не менее 20 тыс. автомобилей. Такой трафик есть только возле городов-миллионников.

Концессионные дороги – это небольшие трассы, поскольку их строительство дорогое. Например, в Украине сейчас рассматривают два варианта платных дорог Киев-Белая Церковь и Львов-Краковец. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, платные дороги в Украине начнут строить не ранее 2019 года. Ориентировочная стоимость проезда по платной трассе составит 4,5 евро.

Виталий Андроник