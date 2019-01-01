60% женщин работают на низкооплачиваемых должностях

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Премьер Владимир Гройсман в ходе своего выступления на украинском женском конгрессе предложил решить вопрос неравенства в оплате труда женщин и мужчин.
По данным Государственной службы статистики, за третий квартал 2018 года зарплата мужчин в Украине была почти на 24% выше, чем зарплата женщин, причем эта разница возросла по сравнению с началом года.
Татьяна Пашкина, HR-эксперт рассказывает, что ситуация с гендерным неравноправием в сфере оплаты труда очень болезненна и не меняется в лучшую сторону уже довольно долго, пишет Сегодня.
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Еще одно интересное наблюдение – чем ниже уровень должности, тем больше там женщин. Например, в Европе женщины составляют до 60% работников в нижнем уровне оплаты труда и только 20% в верхнем уровне. В Украине ситуация похожая.
“Если мы возьмем офисные вакансии – бухгалтерию, маркетинг, HR – традиционно женские отрасли, то они, как правило, не очень хорошо оплачиваются, особенно, если сравнивать с программистами, инженерами и т.д. Например, я захожу на сайт по поиску работы и выбираю вакансию “HR отдела кадров” – и у меня 74 мужчины и 627 женщин, то есть среди кадровиков у нас подавляющее большинство женщин. А если мы уже возьмем директора по персоналу, то в отношении пола у нас получится 117 мужчин и 111 женщин. Все, что касается быстрорастущих направлений, там у нас больше мужчин. Как только мы говорим о рутинной работе – у нас больше женщин. Возьмем даже главных бухгалтеров. У нас будет 1200 дам и 200 мужчин. А если взять финансовых директоров, то у нас будет 250 мужчин и 230 женщин. Такая странная ситуация: из сотен женщин – главных бухгалтеров у нас почему-то выкристаллизовались финансовые директора мужчины”, – приводит цифры эксперт.
Да, действительно, женщины чаще всего подают резюме на низкооплачиваемые должности. По результатам исследования среди общего количества резюме, 48% разместили женщины. Наиболее они представлены в таких профессиональных сферах: “Управление персоналом” (77% женщин среди всех соискателей), “Бухгалтерия” (77%), “Наука, образование” (76%), “Административный персонал” (76%), “Домашний персонал “(73%). Тогда как менее всего – в категориях: “Рабочий персонал” (13%), “Авто” (11%), “Добыча сырья” (8%), “Инсталляция” (6%), “Безопасность” (5%).
“Анализ базы резюме показал, что на украинском рынке труда все еще остаются сферы с неравномерной представленностью женщин и мужчин. В ТОП-5 сфер с наибольшей представленностью женщин вошли те, которые стереотипно считаются женскими. Не исключено, что такое положение вещей – следствие того, как принято воспитывать детей, какие навыки у них развивать, в каких профессиях им лучше реализовываться. Впрочем, некоторые стереотипы постепенно уходят в прошлое. Частичную занятость и гибкий график работы предпочитают как мужчины, так и женщины. И вообще, на рынке труда фактически в равной степени фигурируют представители обоих полов”, – отмечает эксперт.
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