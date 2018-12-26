Лучшие статьи finance.ua в 2018 году

Мы составили подборку из десяти самых интересных статей finance.ua 2018 года. Главным условием попадания в этот список была читаемость материала. Но, кроме этого, мы учитывали практичность каждой темы, ее способность помочь человеку разобраться в конкретном финансовом вопросе. Вот что нашим читателям понравилось больше всего:

1. Нужна ли карта monobank?

Команда экс-менеджеров Приватбанка успела выдать более полумиллиона карт. Редакция finance.ua внимательно изучила карту банка без отделений, условия ее обслуживания и проверила, как она работает.

2. Рассрочка от Приватбанка

«Оплата частями» – так называется беспроцентная рассрочка от Приватбанка. Услуга полезная. С ее помощью можно без переплат купить недешевую вещь, постепенно рассчитываясь за нее равными платежами. Но ею нужно научиться пользоваться. Иначе есть риск нарваться на комиссию, как это случилось с автором текста.

3. Молодежный кредит на жилье

Хотите кредит на квартиру в гривне под 3% годовых? А 25-50% скидки на жилье? Тогда отправляйтесь в Государственный фонд содействия жилищному строительству – он выдает такие займы. Они в разы выгоднее банковских, но желающих их получить намного больше, чем денег у государства для финансирования программы молодежного строительства. Тем не менее, это возможно.

4. Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

Finance.ua составил уникальный рейтинг микрофинансовых организаций – компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. В чем уникальность этого рейтинга? В его клиентоориентированности. Мы не стали оценивать величину активов МФО, объемы выданных ими кредитов, не сравнивали процентную ставку, которая у всех примерно на одном уровне. Для нас были важны удобство и качество обслуживания в компаниях, их открытость для своих клиентов.

5. Как взять теплый кредит в 2018 году

Банки выдают “теплые кредиты” в рамках государственной программы “Теплый дом”, которая работает с 2014 года. Finance.ua выяснил тонкости этой госпрограммы и процедуры оформления таких кредитов.

6. Как правильно быть клиентом «Сильпо»

Сеть «Сильпо» состоит из 263 супермаркетов в 60 городах Украины. Как и у многих других, у нее есть своя программа лояльности. Она несколько замысловатая, но если в ней разобраться, то все не так страшно, а иногда может быть даже удобно.

7. Оплата коммунальных услуг без комиссии

Как сегодня провести оплату коммунальных платежей без комиссии? Раньше это можно было сделать в отделениях Укрпочты или Ощадбанка. Теперь оба госучреждения берут за свои услуги деньги. Зато теперь возможна оплата коммунальных услуг через интернет. Но во всех способах оплаты есть свои нюансы.

8. Индивидуальное отопление

Счета за отопление в домах советской постройки не радуют. Как уменьшить сумму платежа? Например, с помощью карт с кэшбэком. 1-2% скидки – это приятный бонус, но он не решает проблему в целом. Чтобы платить меньше, нужно установить систему индивидуального отопления. Это хлопотно, недешево, зато окупится сторицей.

9. Все, что нужно знать про кредит в Приватбанке

Удобный интернет-банкинг и развернутая инфраструктура сделали

Приватбанк ключевым поставщиком финансовых услуг. Одна из первых мыслей, которая приходит в голову, когда нужно перевести деньги на чью-то карту, оплатить коммуналку, оформить депозит или кредит – это обратиться в “Приват”. Мы просто и понятно рассказали о кредитах, которые можно взять в Приватбанке, и о том, что нужно о них знать.

10. За границу с долгами: выпустят или нет?

Этот вопрос часто интересует банковских должников. Если на вас завис «мертвый» кредит, то стать невыездным вполне реально. Finance.ua пообщался с практикующим кредитным адвокатом. На примере одного из своих клиентов он объяснил, почему для некоторых это может оказаться «сюрпризом» и как исключить себя из стоп-листа пограничников.