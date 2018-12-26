Лучшие статьи finance.ua в 2018 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Мы составили подборку из десяти самых интересных статей finance.ua 2018 года. Главным условием попадания в этот список была читаемость материала. Но, кроме этого, мы учитывали практичность каждой темы, ее способность помочь человеку разобраться в конкретном финансовом вопросе. Вот что нашим читателям понравилось больше всего:
Команда экс-менеджеров Приватбанка успела выдать более полумиллиона карт. Редакция finance.ua внимательно изучила карту банка без отделений, условия ее обслуживания и проверила, как она работает.
«Оплата частями» – так называется беспроцентная рассрочка от Приватбанка. Услуга полезная. С ее помощью можно без переплат купить недешевую вещь, постепенно рассчитываясь за нее равными платежами. Но ею нужно научиться пользоваться. Иначе есть риск нарваться на комиссию, как это случилось с автором текста.
Хотите кредит на квартиру в гривне под 3% годовых? А 25-50% скидки на жилье? Тогда отправляйтесь в Государственный фонд содействия жилищному строительству – он выдает такие займы. Они в разы выгоднее банковских, но желающих их получить намного больше, чем денег у государства для финансирования программы молодежного строительства. Тем не менее, это возможно.
4. Рейтинг микрофинансовых организаций Украины
Finance.ua составил уникальный рейтинг микрофинансовых организаций – компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. В чем уникальность этого рейтинга? В его клиентоориентированности. Мы не стали оценивать величину активов МФО, объемы выданных ими кредитов, не сравнивали процентную ставку, которая у всех примерно на одном уровне. Для нас были важны удобство и качество обслуживания в компаниях, их открытость для своих клиентов.
5. Как взять теплый кредит в 2018 году
Банки выдают “теплые кредиты” в рамках государственной программы “Теплый дом”, которая работает с 2014 года. Finance.ua выяснил тонкости этой госпрограммы и процедуры оформления таких кредитов.
6. Как правильно быть клиентом «Сильпо»
Сеть «Сильпо» состоит из 263 супермаркетов в 60 городах Украины. Как и у многих других, у нее есть своя программа лояльности. Она несколько замысловатая, но если в ней разобраться, то все не так страшно, а иногда может быть даже удобно.
7. Оплата коммунальных услуг без комиссии
Как сегодня провести оплату коммунальных платежей без комиссии? Раньше это можно было сделать в отделениях Укрпочты или Ощадбанка. Теперь оба госучреждения берут за свои услуги деньги. Зато теперь возможна оплата коммунальных услуг через интернет. Но во всех способах оплаты есть свои нюансы.
Счета за отопление в домах советской постройки не радуют. Как уменьшить сумму платежа? Например, с помощью карт с кэшбэком. 1-2% скидки – это приятный бонус, но он не решает проблему в целом. Чтобы платить меньше, нужно установить систему индивидуального отопления. Это хлопотно, недешево, зато окупится сторицей.
9. Все, что нужно знать про кредит в Приватбанке
Удобный интернет-банкинг и развернутая инфраструктура сделали
Приватбанк ключевым поставщиком финансовых услуг. Одна из первых мыслей, которая приходит в голову, когда нужно перевести деньги на чью-то карту, оплатить коммуналку, оформить депозит или кредит – это обратиться в “Приват”. Мы просто и понятно рассказали о кредитах, которые можно взять в Приватбанке, и о том, что нужно о них знать.
10. За границу с долгами: выпустят или нет?
Этот вопрос часто интересует банковских должников. Если на вас завис «мертвый» кредит, то стать невыездным вполне реально. Finance.ua пообщался с практикующим кредитным адвокатом. На примере одного из своих клиентов он объяснил, почему для некоторых это может оказаться «сюрпризом» и как исключить себя из стоп-листа пограничников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российскийОколо часа назад - 384 5
В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителей2 ч. назад - 307 4
Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев6 ч. назад - 939 4
АМКУ оштрафовал представительство «Huawei Украина» на 100 тысяч гривен10 ч. назад - 961 4
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят10 ч. назад - 2569 3
Рубль обвалился до рекордно низких отметок4 ч. назад - 3182 1
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят10 ч. назад - 2569 3
Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год9 ч. назад - 1450
Россия вводит запрет на товары из Украины5 ч. назад - 1017 1
АМКУ оштрафовал представительство «Huawei Украина» на 100 тысяч гривен10 ч. назад - 961 4
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 2049 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1376 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 733 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2193
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1156