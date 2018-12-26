''Киевстар'' отменяет часть тарифов

Мобильный оператор “Киевстар” отменяет старые тарифы. Вместо них пользователи смогут самостоятельно выбрать себе новые условия.

В компании заверили, что больше платить пользователям не придется. Напротив, в некоторых устаревших тарифах людям приходилось выкладывать по 1,75 грн за минуту разговора.

Так, с 15 января по 15 февраля 2019 года прекратит работу 14 тарифных планов. Некоторые из них были введены еще 8-10 лет назад и сейчас неактуальны.

“В некоторых из этих тарифов отсутствует безлимит для звонков в сети “Киевстар”, нет нетарифицируемых минут для звонков на номера других операторов и абонентам приходится платить до 1,75 грн за минуту разговора. Некоторым пользователям приходится платить до 3 грн за 50 Мб мобильного интернета. Поэтому абонентам этих тарифов предложены варианты, где больше возможностей для общения на выгодных условиях”, — пояснили в пресс-службе “Киевстара”.

В список тарифов, которые закрываются, попали: XXL, Базовый, Безлим + Киевстар, Классический, Комфорт, Ультра Комфорт, Свободный Киевстар 35, Свободный смартфон, Би29, 5+0 Новый!, Свободный Киевстар, Комфорт+ и Киевстар 3G онлайн 2017.