ПриватБанк подсчитал оборот налички за 2018 год

С начала 2018 года через кассы отделений, банкоматы, терминалы самообслуживания и систему инкассации ПриватБанка было обработано наличных средств на сумму более 2 трлн грн, что составило почти пятикратный объем денежной базы в Украине (по данным НБУ на 1 декабря денежная база в Украине составляет 412 млрд грн).

Как сообщила заместитель председателя правления банка Галина Пахачук, по сравнению с 2017 годом, объем пересчитанной ПриватБанком налички вырос на 700 млрд грн.

Рост оборота наличных средств в крупнейшем банке страны связан с предоставлением банку статуса уполномоченного для хранения наличных средств НБУ, в тоже время клиенты банка всё чаще оплачивают покупки и услуги картами и смартфонами.

«Среди клиентов ПриватБанка в 2018 году количество безналичных оплат выросло на 23%, и в ближайшие годы мы прогнозируем дальнейшее снижение доли наличных расчетов, – отметила Галина Пахачук. – Но пока наличные деньги доминируют в экономике страны, мы обеспечиваем самый качественный сервис по обработке и хранению наличных, инкассации торговли и банков».