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Французская художница зашифровывает Bitcoin в картинах

Французская художница зашифровывает Bitcoin в картинах

Французская художница Маргарита Декурсель создает картины-головоломки, разгадав которые можно получить Bitcoin.

Она зашифровывает в полотнах программный код. Об этом сообщает Bloomberg, пишет Сегодня.

Художнице под псевдонимом @coin_artist приписывают изобретение крипто-арта – жанра изобразительного искусства, скрывающего сложные шифры. Первый разгадавший их может получить кошелек с виртуальной валютой.

Самым известным полотном является Torched H34R7S – масляная пастель 2015 года – последняя работа в серии, известной как “Легенда о Сатоши Накамото”. Картина изображает горлицу, шахматные фигуры и феникса, окруженного пламенем, и содержит символические ссылки на создателя Bitcoin, а также на личную жизнь Шекспира и самой Декурсель. Аноним разгадал загадку в 2018 году и получил 5 биткоинов – на тот момент $50 тыс.

Маргарита вспоминает, что нарисовала эту картину, когда ее с двумя детьми бросил муж. Она арендовала комнату в квартире друга и не имела постоянной материальной поддержки. Полотно писала четыре месяца по ночам, пока ее мальчики спали, и в перерывах между заказами.

Выпускница Орегонского университета Декурсель создала феномен крипто-арта в 2014 году, когда нарисовала картину Dark Wallet Puzzle с изображением двух создателей Bitcoin – Коди Вилсона и Амира Тааки. Ключ вел к кошельку с 3,4 Bitcoin. Человек, который разгадал головоломку, оставил очень детальное описание того, как это происходило.

“Эта головоломка изменила две недели моей жизни. Первые несколько дней я только то и делал, что переписывал нарисованные на картине предметы и искал паттерны (шаблоны проектирования). Я занимался этим, куда бы не шел – в метро, в автобусе. У меня была встреча с кем-то в кафе и я предложил – не хочешь заработать деньги вместо того, чтобы идти учиться”, – вспоминает он. Друзья думали, что смогут взломать код за пару дней, но им пришлось написать 749 строчек программного кода и еще около 100 вариантов строк.

По материалам Сегодня
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