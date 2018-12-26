В деле экс-главы Nissan обнаружили "саудовский след"

Прокуратура Японии в ходе расследования по делу бывшего председателя альянса Renault, Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, примерно в октябре 2008 года Гон пытался покрыть убытки в размере 1,85 млрд иен (16,6 млн долларов), образовавшиеся после личных операций с деривативами. Новые обвинения касаются использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену.

В прокуратуре считают, что шейх Халедом аль-Джуффали мог помочь Гону оформить аккредитив на сумму 14,7 млн. долларов в виде четырех платежей в период с 2009 по 2012 годы.

Напомним, ранее Карлосу Гону предъявили обвинения. Также обвинения выдвинуты одному из приближенных Гона, бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли.

Японские правоохранительные органы арестовали главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона 19 ноября по обвинению в нарушении местного финансового законодательства.

Как утверждают в полиции, Гон уклонялся от налогов, искажая информацию о собственных выплатах. С 2011 по 2015 год он, по данным следствия, занизил информацию о своих выплатах почти на 5 млрд иен (около 44,4 млн долларов по текущему курсу). Позже стало известно, что в 2010 году Гон создал венчурную компанию в Нидерландах, через которую покупал элитное жилье за границей – в частности, в Рио-де-Жанейро и Бейруте.

В Nissan вменяемые директору концерна нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.