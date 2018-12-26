Украинцы готовы тратить деньги на крупные покупки – исследование

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине увеличился индекс целесообразности крупных покупок.
Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.
“Индекс целесообразности крупных покупок (Х5) увеличился на 2,6 п. и установился на отметке 67,9”, – говорится в сообщении.
Также, по результатам исследования, индекс текущего личного материального положения вырос на 1,4 п. по сравнению с показателями октября 2018 года и составил 48.
Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и величину населенного пункта. Опрос не проводился в Крыму и на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - ГройсманВчера, 15:15 - 1182 9
АМКУ оштрафовал представительство «Huawei Украина» на 100 тысяч гривен7 ч. назад - 769 4
Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев3 ч. назад - 530 3
Минрегион Украины вводит новые строительные нормы для повышения качества дорожного покрытияВчера, 20:00 - 406 3
Россия вводит запрет на товары из Украины2 ч. назад - 610 1
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят7 ч. назад - 2207 1
Ввоз "еврономеров" в Украину по новым правилам: названы первые итогиВчера, 16:00 - 2099
Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год6 ч. назад - 1343
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - ГройсманВчера, 15:15 - 1182 9
Рубль обвалился до рекордно низких отметокОколо часа назад - 1011
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 1998 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1350 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 721 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2180
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1148