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Украинцы готовы тратить деньги на крупные покупки – исследование

Украинцы готовы тратить деньги на крупные покупки – исследование

В Украине увеличился индекс целесообразности крупных покупок.

Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.

“Индекс целесообразности крупных покупок (Х5) увеличился на 2,6 п. и установился на отметке 67,9”, – говорится в сообщении.

Также, по результатам исследования, индекс текущего личного материального положения вырос на 1,4 п. по сравнению с показателями октября 2018 года и составил 48.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и величину населенного пункта. Опрос не проводился в Крыму и на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

По материалам УНН
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