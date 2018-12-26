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В Украине сократилась задолженность по зарплатам

В Украине сократилась задолженность по зарплатам

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 2819,4 млн. грн., что на 64,2 млн грн меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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С начала года задолженность по зарплатам выросла на 451 млн грн (на 19,0%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 1621,1 млн грн, что на 73,8 млн грн меньше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (497 млн грн) и Луганской (517 млн грн) областях.

По материалам РБК-Украина
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