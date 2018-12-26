Товарооборот между Украиной и Молдовой увеличился на 20%

Объем товарооборота между Украиной и Республикой Молдова увеличился в 2018 г. на 20%.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы по итогам встречи премьер-министра Павла Филиппа с Президентом Украины Петром Порошенко.

«Во время встречи с премьером Молдовы Павлом Филиппом Президент Украины Петр Порошенко особо подчеркнул значимость углубления взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и активизации экономических отношений. Только в 2018 г. объем товарооборота между двумя странами увеличился на 20%», – говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что глава украинского государства высказался за активизацию совместных усилий по обеспечению региональной безопасности и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп выразил удовлетворение тем, что в ближайшее время Украина расширит сроки пребывания на территории страны молдавских автотранспортных средств, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками (в настоящее время максимальный срок пребывания автотранспортных средств на территории Украины ограничен 90 днями).

Глава молдавского правительства также обратил особое внимание на растущую динамику взаимоотношений между двумя странами.

Встреча состоялась в контексте открытия нового совместного КПП на молдавско-украинской границе – «Паланка-Маяки-Удобное», в котором принимали участие Президент Украины и Премьер-министр Молдовы.