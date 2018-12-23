Audi выпустит компактный электрический кроссовер

По данным Autocar, компания Audi в 2020 году, одновременно с Audi E-Tron GT, выпустит на рынок новый компактный электрический кроссовер. Об этом рассказал главный дизайнер Audi Марк Лихте.

Лихте не стал говорить о том, как будет называться этот новый кроссовер. Он только сказал, когда он появится, и что в линейке Audi он займет место между моделями Q2 и Q3. То есть это будет самый маленький и недорогой электрический кроссовер «Ауди».

Его построят на платформе MEB, которая создана инженерами Volkswagen Group для семейства электромобилей Volkswagen I.D. Кстати, первый автомобиль этого семейства — I.D. Neo — появится в продаже уже в 2019 году. На этой же платформе свои электрокары будут делать также компании Skoda и Seat.

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