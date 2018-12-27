Дорогим читателям от редакции

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Вот и пришла пора проститься с 2018 и встречать 2019 год.
Да, каждый из нас за год успел столкнуться с разнообразными финансовыми реалиями, материальными вызовами и решениями. Год действительно был непростой, но трудности сделали нас сильнее.
Плечом к плечу мы следили за курсом, анализировали новые тарифы, разбирались в реформах. При этом успевали развиваться, становиться мудрее и лучше.
Редакции finance.ua удавалось предлагать новые форматы, свежие новости, экспертные материалы, познавательные тесты, выгодные бонусы к депозитам.
Лучшей наградой для нас в 2018 году стали ваше внимание, отзывы и комментарии. Отдельное спасибо за высокую оценку трудов редакции, ваши голоса и первое место в номинации “Лучший финансовый портал 2018 года” по версии “Украинской народной премии”.
В 2019 году мы планируем становиться еще лучше. Уже приготовили множество сюрпризов и приятных изменений.
Одно можем обещать точно – вы останетесь для нас “номером один”. Все, что мы делали, делаем и будем делать, направлено на материальное благополучие и успехи читателя.
Всегда ваши,
Главред П.Таранюк и редакция finance.ua
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