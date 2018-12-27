Дорогим читателям от редакции

Вот и пришла пора проститься с 2018 и встречать 2019 год.

Да, каждый из нас за год успел столкнуться с разнообразными финансовыми реалиями, материальными вызовами и решениями. Год действительно был непростой, но трудности сделали нас сильнее.

Плечом к плечу мы следили за курсом, анализировали новые тарифы, разбирались в реформах. При этом успевали развиваться, становиться мудрее и лучше.

Редакции finance.ua удавалось предлагать новые форматы, свежие новости, экспертные материалы, познавательные тесты, выгодные бонусы к депозитам.

Лучшей наградой для нас в 2018 году стали ваше внимание, отзывы и комментарии. Отдельное спасибо за высокую оценку трудов редакции, ваши голоса и первое место в номинации “Лучший финансовый портал 2018 года” по версии “Украинской народной премии”.

В 2019 году мы планируем становиться еще лучше. Уже приготовили множество сюрпризов и приятных изменений.

Одно можем обещать точно – вы останетесь для нас “номером один”. Все, что мы делали, делаем и будем делать, направлено на материальное благополучие и успехи читателя.

Всегда ваши,

Главред П.Таранюк и редакция finance.ua