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Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят

Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят

Украинцы в следующем году больше заплатят за дорогие авто и большие квартиры. Кроме того, увеличится и минимальная ставка единого соцвзноса (ЕСВ).

“Лишняя” площадь.
Налог за недвижимость уплачивается за прошлый год. В 2019 году украинцы заплатят за 2018-й. Его максимальная ставка — 1,5% минимальной зарплаты. Соответственно, за текущий год надо платить 55,8 грн за квадрат (3723 × 1,5%), а за следующий год – 62,6 грн (4173 × 1,5%).

Отметим, что платить налог на недвижимость надо владельцам квартиры площадью от 60 квадратов и дома — от 120. При этом решением местной власти ставку налога могут снизить, а “порог” площади — увеличить.

Транспортный налог. 25 тыс. грн должны заплатить владельцы авто, которое старше пяти лет и при этом по состоянию на 2019 год оценивается от 1,5 млн грн (в 2018-м – 1,3 млн). Стоимость автомобиля в зависимости от марки и других характеристик определяет Министерство экономического развития и торговли.

ЕСВ. Минимальный социальный взнос с заработной платы увеличится в 2019-м с 819 до 918 грн. Минимальный вклад могут платить физлица-предприниматели, фермеры, украинцы, которые зарабатывают самостоятельно, предоставляя услуги (например, адвокаты). Общая ставка ЕСВ не меняется — 22%. Рассматривается возможность увеличить максимальную зарплату, с которой платят взнос (сейчас — 15 минималок), однако окончательное решение пока не принято.

Налог на стипендии и страховые выплаты. В этом году облагаются только те стипендии, размер которых составляет от 2470 грн. В 2019 году размер увеличат до 2690 грн. В то же время налог на страховые выплаты из-за границы (сейчас составляет 18%) вовсе отменят.

Увеличат штрафы для работодателей. Штрафы привязаны к размеру минималки. Соответственно, после их роста больше придется платить за нарушение Кодекса законов о труде. Например, за каждого неоформленного работника в этом году штраф составляет 111 тыс. 690 грн, а в следующем году он увеличится до 125 тыс. 190 грн.

По материалам Обозреватель
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