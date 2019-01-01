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Гройсман рассказал, сколько в 2019 году потратят на развитие регионов

Гройсман рассказал, сколько в 2019 году потратят на развитие регионов

В 2019 году правительство намерено направить на развитие регионов значительное количество денег.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

“В 2019-м планируется потратить 14,7 миллиарда гривен на строительство и ремонт местных дорог, 7,7 миллиарда гривен направят в Государственный фонд регионального развития, 4,7 миллиарда гривен пойдет на социально-экономическое развитие регионов и 2,1 миллиарда гривен – на формирование инфраструктуры в объединенных общинах. 1 миллиард гривен направят на сельскую медицину”, – сообщает премьер-министр.

Также планируются субвенции на продолжение реформы “Новая украинская школа”, реализацию медицинской реформы, приобретение ангиографов, поддержку фермерства и на строительство и реконструкцию Дворцов спорта.

Но главное – Владимир Гройсман призывает: от принципа “освоения средств” на местах надо переходить к решению вопроса “как заработать средства и вложить их в развитие экономики и качество жизни людей.

По материалам Finance.UA
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