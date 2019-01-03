Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны (инфографика)

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В декабре 2018 года 46% граждан назвали лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины вступление в НАТО (в 2017 году – 38,5%) и еще 3% надеются на военный союз с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.
Внеблоковый статус отстаивают 24% респондентов (29% в 2017 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 7% (5% в 2017 году).
Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения, среди участников референдума 70% проголосовали бы “за” (66% в 2017 году), 28% – против (26% в 2017 году), а 4% не определились (6% в 2017 году).
Опрос был проведен Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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