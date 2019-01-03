Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 121 0

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны (инфографика)

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны (инфографика)

В декабре 2018 года 46% граждан назвали лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины вступление в НАТО (в 2017 году – 38,5%) и еще 3% надеются на военный союз с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Внеблоковый статус отстаивают 24% респондентов (29% в 2017 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 7% (5% в 2017 году).

Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения, среди участников референдума 70% проголосовали бы “за” (66% в 2017 году), 28% – против (26% в 2017 году), а 4% не определились (6% в 2017 году).

Опрос был проведен Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина