В Баку запустят автобусы-беспилотники

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До 2023 года в азербайджанской столице Баку планируется начать использование в пасажироперевеннях автономных транспортных средств.
Об этом сообщает портал Report.
“До 2023 года в Азербайджане, в Баку, планируется начать использование в пасажироперевозках автономных транспортных средств”, – говорится в сообщении.
Как сообщает Report, это запланировано в “Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы”.
Так, соответствующим государственным структурам поручено подготовить предложения с целью усовершенствования законодательства относительно использования во внутригородских пасажироперевозках автономных транспортных средств и определить пилотные туристско-развлекательные территории, где будет организовано движение данного вида транспорта, а также решить другие организационно-правовые вопросы на 2019-2023 годы.
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