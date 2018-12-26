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В Баку запустят автобусы-беспилотники

В Баку запустят автобусы-беспилотники

До 2023 года в азербайджанской столице Баку планируется начать использование в пасажироперевеннях автономных транспортных средств.

Об этом сообщает портал Report.

“До 2023 года в Азербайджане, в Баку, планируется начать использование в пасажироперевозках автономных транспортных средств”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Report, это запланировано в “Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы”.

Так, соответствующим государственным структурам поручено подготовить предложения с целью усовершенствования законодательства относительно использования во внутригородских пасажироперевозках автономных транспортных средств и определить пилотные туристско-развлекательные территории, где будет организовано движение данного вида транспорта, а также решить другие организационно-правовые вопросы на 2019-2023 годы.

По материалам УКРИНФОРМ
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