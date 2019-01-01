Рынок мобильного ПО вырос на 20%

Аналитическая компания App Annie обнародовала результаты исследования мирового рынка программного обеспечения для мобильных устройств. Эксперты оценили продажи приложений и игр в самых популярных каталогах – Apple App Store и Google Play.

С начала 2018 года по 15 декабря пользователи Apple App Store и Google Play совершили 113 млрд загрузок приложений и игр, что на 10% больше, чем годом ранее. В денежном выражении имел место 20-процентный рост, до 76 млрд долларов. При этом мобильные приложения, скачанные в китайских сторонних магазинах, не учитывались.

В отчете сообщается, что среднестатистический пользователь смартфона в 2018 году проводил в мобильных приложениях около трех часов в день (на 10% больше, чем в 2017-м, и на 20% больше относительно 2016-го). Самыми популярными неигровыми приложениями оказались Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, TikTok и Instagram.

Самыми прибыльными приложениями названы Netflix, Tinder, китайское Tencent Video, IQIYI и Pandora Music. Самые прибыльные игры 2018 года – это Fate / Grand Order, Honour of Kings, Monster Strike, Candy Crush Saga и Lineage M. Pokemon GO оказалась на седьмом месте.

Одним из самых успешных мобильных приложений 2018 года аналитики считают игру Fortnite Battle Royale, которая вышла в марте и меньше чем за месяц принесла разработчикам более 15 млн долларов. При этом на тот момент она была доступна только на iOS.

Рост рынка мобильных приложений исследователи объясняют увеличением расходов потребителей на игры, которые являются наиболее прибыльным источником доходов для разработчиков. Еще одним драйвером рынка мобильных приложений стали подписки, когда пользователи ежемесячно платят за доступ к каким-либо функциям или контенту. Именно эта бизнес-модель, как считают эксперты, будет способствовать росту потребительских расходов в магазинах приложений в 2019 году, в результате чего продажи ПО для смартфонов и планшетов подскочат до 122 млрд долларов.

По данным Apple, за 10 лет работы App Store разработчики, размещающие там свои программы и игры, заработали на них более 100 млрд долларов. Для сравнения, аналитики App Annie насчитали суммарные расходы пользователей в App Store в размере 130 млрд долларов к концу 2017 года.