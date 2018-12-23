Toyota собирается вложить миллиарды долларов в домашних роботов

Крупнейший автопроизводитель Toyota собирается вложить миллиарды долларов в создание роботов.

Об этом пишет Bloomberg.

Toyota начала экспериментировать с роботами в 2004 году, когда представила человекоподобного робота, играющего на трубе. Сейчас компания развивает собственный центр исследования искусственного интеллекта и собирается вложить в проект $29 млрд. Возглавляет центр Джилл Пратт, известный изобретатель и специалист по робототехнике.

T-HR3, последний андроид, выпущенный Toyota, — своего рода аватар, которым человек может управлять дистанционно. Специальные приборы позволяют «видеть» глазами машины, и в будущем робота можно будет использовать для быстрого оказания помощи пострадавшим в труднодоступных районах.

Теперь Toyota собирается создать домашних роботов-друзей, которые смогут помогать тяжелобольным или пожилым людям. Human Support Robot (HSR) — мобильное устройство с лицом-экраном, на котором расположены камеры, заменяющие ему глаза. HSR способен поднять лишь 1,2 кг, то есть принести бутылку воды или порцию еды. Испытания показали, что он может отличить книгу от ручки и убрать комнату, аккуратно поставив у кровати тапочки.

В Toyota не говорят, когда HSR поступят в продажу. Масанори Сугияма, бывший топ-менеджер компании, рассказал, что в больницы и дома престарелых роботов начнут поставлять уже через два-три года. Там они смогут выполнять простые задачи: убирать комнаты и привозить пациентам еду.

Моделей с более развитыми навыками придется ждать еще несколько лет.

«У них должна быть эмпатия, они должны понимать, о чем думает человек. Идея в том, чтобы превратить робота в друга», — объяснил Сугияма.