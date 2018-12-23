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Нафтогаз говорит, что полностью разобрался с газовым конфликтом в Смеле

Нафтогаз говорит, что полностью разобрался с газовым конфликтом в Смеле

“Нафтогаз Украины” заключил договор и подтвердил номинации на газ КП “Смелакоммунтеплоэнерго”, которое сейчас обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области.

Об этом сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

“Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Закон – есть закон, обойти его не удастся”, – сказано в сообщении.

“Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местные власти ответственно относиться к использованию имущества общины и добросовестно платить за потребленный газ”, – приводятся слова первого заместителя председателя правления Нафтогаза Сергея Переломы.

В Нафтогазе заявили, что долги Смелы в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО “Смела Энергоинвест” в рамках совместной деятельности.

Указывается, что сейчас задолженность реструктуризирована – соответствующий договор подписан между Нафтогазом и КП “Смелакоммунтеплоэнерго” 26 декабря.

По материалам Украинская правда
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