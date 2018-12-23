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Фондовый рынок Японии впервые за семь лет завершил год снижением

Фондовый рынок Японии впервые за семь лет завершил год снижением

Ключевой для Японии индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи впервые за последние семь лет продемонстрировал снижение в годовом исчислении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные последних в этом году торгов.

“К закрытию торговой сессии Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, потерял 0,31% и вышел на отметку в 20 014,77 пункта, продемонстрировав за год примерно 13-процентное падение. Предыдущий год Nikkei завершил на отметке 22 764 пункта”, – говорится в сообщении.

Последний раз негативный рост в годовом исчислении ключевой для Японии индекс Nikkei демонстрировал в 2011 году – тогда виной тому стал серьезный удар по национальный экономике, нанесенный землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.

Ранее на этой неделе Nikkei обвалился более чем на 5% – до самого низкого уровня с апреля 2017 года из-за нарастания беспокойства по поводу замедления темпов роста мировой экономики и торгового конфликта США и Китая.

Однако уже днем позднее Токийская фондовая биржа продемонстрировала коррекцию и отличилась ощутимым ростом. Снижение же в последний день торгов в этом году, как отмечают местные биржевые аналитики, вызвано стремлением инвесторов зафиксировать прибыль.

С открытия биржевых торгов курс доллара снизился на 0,31% по отношению к японской национальной валюте и составил 110,58-110,59 иены за доллар.

По материалам ИТАР-ТАСС
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