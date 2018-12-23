Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум - НБУ

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Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд после поступления в четверг, 27 декабря, 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
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“В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года”, – подчеркнули в НБУ.
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