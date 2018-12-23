Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум - НБУ

Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум - НБУ

Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд после поступления в четверг, 27 декабря, 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Читайте также: Украина получила 349 млн евро под гарантию МБРР – Минфин

“В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года”, – подчеркнули в НБУ.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина