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В Китае в арендные квартиры установят систему распознавания лиц

В Китае в арендные квартиры установят систему распознавания лиц

Китайский сервис кратковременной аренды жилья Xiaozhu, работающий по принципу Airbnb, планирует установить в 80% квартир систему распознавания лиц и умные замки.

На сегодняшний день Xiaozhu предлагает 500 тыс. вариантов съема жилья практически во всех крупных китайских городах.

Сейчас Xiaozhu тестирует систему установки технологии распознавания лиц в квартирах города Чэнду, в дальнейшем модель может быть масштабирована на все города Китая.

Установка умных замков повысит безопасность недвижимости, а также позволит владельцам квартиры заселять жильцов удаленно. Это избавит гостей от поиска ключей рядом с домом или невозможностью вовремя связаться с хозяевами дома.

По материалам hightech.fm
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