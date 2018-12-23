В Сети показали, каким будет Tesla Model C

В одной из социальных сетей появилось новое рендерное изображение компактного электромобиля Tesla Model C, чье серийное производство должно начаться через несколько лет. Эта новинка очень похожа на Tesla Model 3.

За основу для рендерного Tesla Model C взяли Model 3. В результате получилась укороченная версия Model 3. Смотрится этот небольшой городской электрокар очень неплохо. Во всяком случае, он нам нравится гораздо больше, чем его предыдущие рендерные изображения.

Пока говорить о том, какой дизайн будет у Tesla Model C, ещё рано. Подробности появятся только после того, как компания Tesla представит Model Y. Потом, кстати, эта компания планирует выпустить на рынок электрические родстер и пикап.



На данный момент нам известно, что Model C станет самой маленькой моделью в линейке Tesla. Это будет электрический сити-кар. Правда, запас хода у него должен быть большим, как и у всех электромобилей, выпускаемых компанией Tesla.