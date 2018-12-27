LG показала обновленный экзоскелет для переноса грузов

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Корейская LG провела предварительный анонс обновлённого носимого робота CLOi SuitBot, поддерживающего нижнюю часть тела человека для избегания травм при переноске тяжёлых грузов.
Оригинальный LG CLOi SuitBot был представлен прошлой осенью в Берлине. Этот экзоскелет увеличивает мышечную силу пользователя, снижает риск получения травмы и повышает его выносливость. При этом его аккумулятора хватает на четыре часа работы, а подзарядка батареи занимает около часа.
Обновлённый LG CLOi SuitBot отличается от предшественника меньшим весом и менее массивной конструкцией. В нём используются улучшенная автономная система навигации и технологии искусственного интеллекта, благодаря которым робот может постоянно учиться и повышать свою производительность.
Новинка получила сенсорные дисплеи и поддержку технологии распознавания речи для более естественного управления. Экзоскелет создан для независимой работы и умеет возвращаться к зарядной станции при низком заряде батареи, а также возвращаться к своим обязанностям при получении необходимого заряда бодрости. Предусмотрена в нём и функция ежедневной самодиагностики.
LG планирует показать CLOi SuitBot на выставке CES 2019.
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