LG показала обновленный экзоскелет для переноса грузов

Корейская LG провела предварительный анонс обновлённого носимого робота CLOi SuitBot, поддерживающего нижнюю часть тела человека для избегания травм при переноске тяжёлых грузов.

Оригинальный LG CLOi SuitBot был представлен прошлой осенью в Берлине. Этот экзоскелет увеличивает мышечную силу пользователя, снижает риск получения травмы и повышает его выносливость. При этом его аккумулятора хватает на четыре часа работы, а подзарядка батареи занимает около часа.

Обновлённый LG CLOi SuitBot отличается от предшественника меньшим весом и менее массивной конструкцией. В нём используются улучшенная автономная система навигации и технологии искусственного интеллекта, благодаря которым робот может постоянно учиться и повышать свою производительность.

Новинка получила сенсорные дисплеи и поддержку технологии распознавания речи для более естественного управления. Экзоскелет создан для независимой работы и умеет возвращаться к зарядной станции при низком заряде батареи, а также возвращаться к своим обязанностям при получении необходимого заряда бодрости. Предусмотрена в нём и функция ежедневной самодиагностики.

LG планирует показать CLOi SuitBot на выставке CES 2019.