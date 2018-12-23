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Украинцам предоставят 38 дополнительных поездов на праздники

Украинцам предоставят 38 дополнительных поездов на праздники

ПАО Укрзализныця назначила на зимние праздники 38 дополнительных поездов на 302 рейса. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Как отмечается, недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев – Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Из Киева поезд отправится 29 декабря в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы – в 17:12. В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда для перевозки людей, у которых возникли проблемы с передвижением из-за непогоды в Полтавской области.

По материалам Комментарии
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