Украинцам предоставят 38 дополнительных поездов на праздники

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ПАО Укрзализныця назначила на зимние праздники 38 дополнительных поездов на 302 рейса. Об этом информирует пресс-служба предприятия.
Как отмечается, недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев – Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.
Из Киева поезд отправится 29 декабря в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы – в 17:12. В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.
Укрзализныця назначила дополнительные поезда для перевозки людей, у которых возникли проблемы с передвижением из-за непогоды в Полтавской области.
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