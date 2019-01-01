Panasonic планирует удвоить производство АКБ для электромобилей в Китае

Японский электротехнический гигант Panasonic намерен почти в два раза увеличить производство электромобильных аккумуляторных батарей (АКБ) для быстрорастущего китайского рынка.

Чтобы реализовать эти планы, компания планирует инвестировать «сотни миллионов долларов» в развертывание двух новых производственных линий на своем китайском предприятии.

«Базирующаяся в Осаке компания Panasonic, способная выпускать на своем заводе в КНР электромобильные батареи суммарной емкостью 5 ГВт*час, приобрела в г. Далянь, провинция Ляонин, земельные участки под строительство двух новых производственных зданий в дополнение к двум уже существующим. В случае увеличения объема заказов, Panasonic рассмотрит возможность увеличения производства АКБ», — сообщает Nikkei.

Ввод в строй двух новых линий увеличит производственную мощность завода в Даляне примерно на 80%. Ранее компания Panasonic заявила, что потратила на это предприятие около $400 млн.

На своем китайском заводе японская фирма выпускает «литий-ионные аккумуляторы призматического типа», весьма популярные у большинства производителей электромобилей (EV), за исключением Tesla.

Tesla еще с 2008 г. использует цилиндрические элементы, которые применяются при сборке АКБ, предназначенных для питания ноутбуков. Эти элементы производятся компанией Panasonic в Японии и на расположенном в шт. Невада (США) заводе Tesla Gigafactory 1.

Компания Panasonic готова принять участие в строительстве завода Tesla Gigafactory 3 в Китае. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск уже заявил, что это предприятие будет получать комплектующие от местных поставщиков.

На данный момент Panasonic является единственным официальным поставщиком аккумуляторных элементов для электромобилей Tesla. В стационарных системах хранения электроэнергии американская компания использует продукцию других поставщиков.