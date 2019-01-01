Panasonic планирует удвоить производство АКБ для электромобилей в Китае

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Японский электротехнический гигант Panasonic намерен почти в два раза увеличить производство электромобильных аккумуляторных батарей (АКБ) для быстрорастущего китайского рынка.
Чтобы реализовать эти планы, компания планирует инвестировать «сотни миллионов долларов» в развертывание двух новых производственных линий на своем китайском предприятии.
«Базирующаяся в Осаке компания Panasonic, способная выпускать на своем заводе в КНР электромобильные батареи суммарной емкостью 5 ГВт*час, приобрела в г. Далянь, провинция Ляонин, земельные участки под строительство двух новых производственных зданий в дополнение к двум уже существующим. В случае увеличения объема заказов, Panasonic рассмотрит возможность увеличения производства АКБ», — сообщает Nikkei.
Ввод в строй двух новых линий увеличит производственную мощность завода в Даляне примерно на 80%. Ранее компания Panasonic заявила, что потратила на это предприятие около $400 млн.
На своем китайском заводе японская фирма выпускает «литий-ионные аккумуляторы призматического типа», весьма популярные у большинства производителей электромобилей (EV), за исключением Tesla.
Tesla еще с 2008 г. использует цилиндрические элементы, которые применяются при сборке АКБ, предназначенных для питания ноутбуков. Эти элементы производятся компанией Panasonic в Японии и на расположенном в шт. Невада (США) заводе Tesla Gigafactory 1.
Компания Panasonic готова принять участие в строительстве завода Tesla Gigafactory 3 в Китае. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск уже заявил, что это предприятие будет получать комплектующие от местных поставщиков.
На данный момент Panasonic является единственным официальным поставщиком аккумуляторных элементов для электромобилей Tesla. В стационарных системах хранения электроэнергии американская компания использует продукцию других поставщиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГАВчера, 09:00 - 3134 15
В Китае собираются продавать клонированных животныхВчера, 04:00 - 964 9
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршрутокВчера, 11:00 - 1633 5
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)Вчера, 14:00 - 2097 4
НКРЭКУ планирует проверить 20 облгазов в связи с излишними суммами в платежкахВчера, 15:00 - 601 2
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГАВчера, 09:00 - 3134 15
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)Вчера, 14:00 - 2097 4
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршрутокВчера, 11:00 - 1633 5
ГФС отчиталась, сколько "еврономеров" растаможили по новому законуВчера, 12:00 - 1298
Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 годуВчера, 08:00 - 1292
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктонаВчера, 15:10 - 102
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Позавчера, 15:10 - 1231 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 885
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3639 24
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2428 4