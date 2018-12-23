Кабмин ожидает $19 миллиардов инвестиций в первые годы работы концессий

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Правительство рассчитывает привлечь около 19 млрд долл. инвестиций в первые годы после старта работы концессий.
Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
“Для модернизации социальной инфраструктуры мы вводим Государственное агентство по поддержке государственно-частного партнерства. Результатами работы агентства станет подготовка концессионных проектов. Сейчас мы работаем над первыми проектами в портовой сфере, что позволит привлечь 19 млрд долл. инвестиций в первые годы”, – сказал Кубив.
По словам Кубива, в 2019 г. беспрецедентную поддержку получат украинские изобретатели.
“Правительство создало Фонд поддержки инноваций, а Минэкономразвития – Фонд поддержки изобретательства. Планируется, что общий объем финансирования этих фондов на 2019 год составит около 400 млн”, – рассказал первый вице-премьер.
Он также подчеркнул, что приоритетом на 2019 год будет малая и большая приватизация, прозрачная аренда государственного имущества.
“Открытая конкурентная результативная приватизация крупных предприятий – это новые рабочие места и инвестиции в развитие национальной экономики”, – подчеркнул Кубив.
Он добавил, что сейчас ведется работа над проектом закона, который позволит улучшить механизмы аренды государственного имущества.
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