Кабмин ожидает $19 миллиардов инвестиций в первые годы работы концессий

Правительство рассчитывает привлечь около 19 млрд долл. инвестиций в первые годы после старта работы концессий.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“Для модернизации социальной инфраструктуры мы вводим Государственное агентство по поддержке государственно-частного партнерства. Результатами работы агентства станет подготовка концессионных проектов. Сейчас мы работаем над первыми проектами в портовой сфере, что позволит привлечь 19 млрд долл. инвестиций в первые годы”, – сказал Кубив.

По словам Кубива, в 2019 г. беспрецедентную поддержку получат украинские изобретатели.

“Правительство создало Фонд поддержки инноваций, а Минэкономразвития – Фонд поддержки изобретательства. Планируется, что общий объем финансирования этих фондов на 2019 год составит около 400 млн”, – рассказал первый вице-премьер.

Он также подчеркнул, что приоритетом на 2019 год будет малая и большая приватизация, прозрачная аренда государственного имущества.

“Открытая конкурентная результативная приватизация крупных предприятий – это новые рабочие места и инвестиции в развитие национальной экономики”, – подчеркнул Кубив.

Он добавил, что сейчас ведется работа над проектом закона, который позволит улучшить механизмы аренды государственного имущества.