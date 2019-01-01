Топ-5 трендов на рынке смартфонов в 2019 году

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2018 год может стать для рынка смартфонов самым неудачным. В 2018 году впервые зафиксировали падение продаж смартфонов на мировом рынке. Причиной этого является отсутствие существенных изменений и преодоление порога качества недорогих смартфонов. Купив аппарат за 200 долларов, можно не беспокоиться о качестве дисплея или производительности. Простыми словами, пользователи не видят смысла в обновлении. Чем же порадует нас 2019 год? Какие факторы подтолкнут потребителей к покупке нового смартфона?
5G
Технология 5G, вероятно, главная причина, из-за которой потребители просто обязаны отказаться от старых аппаратов. OnePlus, LG и Samsung уже подтвердили свои желания по запуску 5G-смартфона в 2019 году. Скорость Интернета, на первый взгляд, несильно влияет на развитие рынка технологий в целом, но такое мнение ошибочно. 5G позволит разработчикам серьезнее подойти к развитию умного города, например.
Гибкие смартфоны
Samsung уже представила прототип гибкого Galaxy Flex. В 2019 году Huawei, ZTE и другие компании планируют представить гибкие устройства. Они должны подтолкнуть потребителей, ведь речь идет о совершенно новом форм-факторе.
Отверстия в экране
Конечно, это лишь промежуточный вариант, во второй половине 2019 года все смартфоны не будут иметь каких-либо отверстий, однако такой вариант явно лучше широких вырезов.
Сканеры под дисплеем
Сканер под дисплеем уже широко используется многими компаниями. OnePlus выпустила 6T, Meizu порадовала выходом 16th. Сканер под дисплеем получит Galaxy S10, A10 и множество других смартфонов в 2019 году.
Камера
Высокой производительностью в 2019 году не удивить, а вот хорошей камерой можно! Очевидно, что компании будут представлять еще более удивительные решения в этой области. Например, Huawei не так давно представила недорогой смартфон с 48-Мп модулем, а LG работает над смартфоном с 16 камерами.
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