ГФС изъяла контрабандного золота на 27 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы в Киевской области изъяли 9702 контрабандных ювелирных изделия из золота весом почти 53 кг на 27 млн грн.

Налоговики вышли на след дельцов, которые тайком от таможенников ввезли в Украину из Турции большую партию ювелирных изделий.

В рамках проведения операции “Сеть” на территории Киева и области был установлен ряд ювелирных магазинов, которые реализовывали золотые украшения, ввезенные в Украину без уплаты пошлин.

По данным ГФС, магазины, которые продавали “серое” золото, принадлежат одному из местных предпринимателей. Именно он и может быть организатором схемы незаконного ввоза из-за границы ювелирных изделий. В то же время никаких документов, подтверждающих происхождение украшений, налоговики не нашли.