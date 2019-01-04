Mazda выпустит спорткар с роторным двигателем

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Новый спорткар с роторным двигателем – это мечта всех сотрудников компании Mazda. Такое заявление во время своего интервью сделал глава Mazda Акира Марумото.
Mazda уже выпускала, причем очень даже успешно, спорткар с роторным двигателем. Речь идет про Mazda RX-8, который появился в 2003 году. Его серийное производство закончилось в 2012 году. С тех пор ходило много слухов о том, что японцы хотят сделать новый спортивный автомобиль с роторным двигателем. Только в октябре нынешнего года Mazda официально объявила, что её инженеры сейчас работают над новым роторным двигателем.
Правда, японцы намерены использовать этот мотор не как основную силовую установку, а в качестве помощника, чтобы увеличить запас хода у электромобиля.
Тем не менее, выпуск нового спорткара с роторным двигателем является мечтой «Мазды». И она раньше или позже осуществится. Видимо, не стоит ждать эту новинку в ближайшие 2-3 года. Если она и появится, то позже.
Компания Mazda сейчас проводит реорганизацию, чтобы повысить эффективность своей работы. В её планы входит в ближайшее время расширения дилерской сети, что поможет увеличить продажи. В 2017-2018 финансовом году, который закончился 31 марта 2018 года, эта компания продала во всем мире более 1,63 млн. автомобилей, что на 5% больше, чем в предыдущем финансовом году.
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