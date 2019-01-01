Доля "чистой" энергии за три года увеличилась в 1,5 раза, – Госэнергоэффективности

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На конец 2017 года достигнуто 6,7% “зеленой” энергии (с крупными ГЭС) в конечном энергопотреблении Украины, что почти на 1% больше, чем в предыдущем году.
Такой показатель рассчитан Госэнергоэффективности по оперативным данным Госстата согласно правилам Директивы 2009/28/ЕС, передает пресс-служба Кабмина.
Важной является динамика роста доли “чистой” энергии, что с 2014 года по 2017 год увеличилась более чем в 1,5 раза – с 3,9% до 6,7% (почти на 1% ежегодно), в частности:
- в потреблении электроэнергии – с 7,4% до 8,6%;
- системах отопления – в более чем два раза с 3,4% до 7,6%.
“2018 год должен стать еще результативнее, ведь за 10 месяцев этого года введено более 600 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики, что более чем в два раза больше, чем за весь 2017 год. При сохранении таких темпов развития этой сферы есть все шансы достичь целей Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года”, – прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Поэтому все эти результаты ярко отражают эффективность тех законодательных изменений, которые были разработаны при участии Госэнергоэффективности и приняты парламентом, в частности:
- стимулирующий тариф на тепло “не из газа”;
- “зеленый” тариф, привязанный к курсу евро для всех видов генерации “чистой” энергии;
- увеличенный “зеленый” тариф на электроэнергию из биомассы и биогаза до 12,4 евроцента/кВт*час.;
- возможность заключать долгосрочные договоры на продажу “чистой” электроэнергии по “зеленому” тарифу;
- надбавка к “зеленому” тарифу за использование украинского оборудования и другие.
“Мы продолжаем работать над формированием новой системы поддержки возобновляемой энергетики. Законопроект о переходе на систему аукционов, над которым работал комитет ВРУ ТЭК с участием всех стейкхолдеров, в том числе Госэнергоэффективности, одобрен в первом чтении в парламенте”, – отметил Савчук.
По его словам, основная цель – сделать проекты по использованию возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива источником:
- “дешевой” энергии для общества;
- энергетической и экономической независимости общин;
- повышения инвестиционного климата;
- улучшения экологии.
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