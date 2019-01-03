LG предложила оригинальный дизайн для ПК

Южнокорейский производитель проектирует ПК с оригинальным дизайном.

Схематичные изображения устройства приведены в патентной документации.

Во фронтальной части располагается довольно крупная кнопка включения; вверху предусмотрено специальное углубление, выполняющее функции захвата для переноски.

В верхней части лицевой панели можно видеть гнёзда для наушников и микрофона, порты USB Type-A и симметричный порт USB Type-C. Судя по всему, предусмотрена возможность вертикального расположения дискретного графического ускорителя.



Не исключено, что новинка будет показана вживую в январе 2019 года на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (Невада, США)