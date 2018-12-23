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Франция потеряла 2 миллиарда евро от погромов "желтых жилетов"

Франция потеряла 2 миллиарда евро от погромов "желтых жилетов"

За месяц французские ритейлеры потеряли 2 миллиарда евро от протестов движения “желтых жилетов”. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на данные Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции, местный бизнес начал нести убытки с 17 ноября. Ведомство отмечает, что эти данные приблизительные и точная информация будет опубликована в начале 2019 года.

Помимо потерь в ритейле, 43 тысячи человек временно лишились работы, так как активисты блокировали ряд объектов.

Напомним, французский парламент пошел навстречу активистам движения “желтых жилетов”. По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предложенные меры представляют собой “быстрый, сильный и конкретный ответ” на кризис.

Меры, которые ранее объявил французский президент Эммануэль Макрон, включают в себя выплаты по итогам года, отмену увеличения налогов для большинства пенсионеров, а также отмену уплаты налога на сверхурочные часы работы и отказ от повышения цен на топливо.

По материалам УБР
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