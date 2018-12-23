В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов (исследование)

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По состоянию на 2018 год в Украине работают почти 160 тысяч IT-специалистов, что на 26% больше, чем в 2017.
Об этом говорится в исследовании портала Dou.
Отмечается, что за последние два года IТ-отрасль выросла на 60%.
Что касается зарплат, то за последний год у Junior QA зарплата увеличилась с 400 до 500 долларов, у Middle — с 1100 до 1300 долларов. Наибольший скачок произошел у Senior-специалистов Ruby — плюс 800 долларов. Растет зарплата и у проджект-менеджеров — за последний год прибавилось 200 долларов.
Количество опубликованных на DOU вакансий выросло за год в полтора раза – с 3111 до 4606 в месяц. Наиболее востребованными были Front End, QA, PHP, .NET и Java-специалисты.
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