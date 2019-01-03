Водителям предложили отказаться от «лошадиных сил»

Редакторы сайта Europe.autonews.com предложили отказаться от измерения мощности двигателей в «лошадиных силах», оставив только киловатты. Их предложение выглядит логично и своевременно.

Измерение моторов в «лошадиных силах» появилось ещё тогда, когда только начиналась эра автомобилей. Тогда это было удобно. Однако сейчас «лошадиные силы» себя изжили. Это многие понимают. В Евросоюзе, например, автопроизводители должны в обязательном порядке указывать мощность моторов в киловаттах.

В последние годы началось массовое внедрение электромобилей, и именно поэтому «лошадиные силы» уже не актуальны. К тому же, измерение в «лошадиных силах» нельзя считать абсолютно точным. Так, Volkswagen Group, приступая к разработке суперкара Bugatti Veyron (его представили в 2005 году), утверждал, что мощность его силовой установки составит 1 000 л.с. Однако, на самом деле эта цифра была только в 987 л.с. Разница небольшая, но заметная. А все из-за разных подходов к измерению «лошадиных сил».