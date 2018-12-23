Александр Репкин: Водородная энергетика уже в Украине

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В ноябре 2018 организация Европейской Комиссии «Водород ЕВРОПА» (Правительственное европейское подразделение – HYDROGEN EUROPE) приняла энергетическую Ассоциацию «Украинский водородный Совет» и ее президента Александра Репкина в постоянные члены представителей стран Европы.
Важным является тот факт, что это первый случай, когда принимают организацию не от страны члена Европейского Союза.
Александр Репкин и директор FCH JU Барт Бебюк на международном форуме «ЕС – УКРАИНА» в Киеве.
«Украинский водородный совет, как энергетический мост Украины в Европу» именно такую идею я закладывал, создавая первую в Украине Водородную энергетическую ассоциацию.
Ровно год назад мы начали интересоваться водородной энергетикой. И за год достигли значительных результатов. “Украинский Водородный Совет” стал первой организацией, принятой в структуры Европейской комиссии, от страны, которая не является членом Европейского союза. Мы гордимся что в Европе начинают воспринимать Украину как страну с огромным энергетическим потенциалом внедрения современных энергетических технологий “, – отметил Репкин.
17-18 ноября 2018 представители Украины в составе официальной делегации “Украинского Водородного Совета “ впервые приняли участие в заседании «HYDROGEN EUROPE» и «FCH JU» вместе с ведущими игроками мировой энергетической отрасли. Заседание проходило в доме Европейской Комисии в Брюсселе. Следует отметить, что в состав “Fuel cells and Hydrogen” и “Hydrogen Europe” входят такие промышленные гиганты как: Michlelin, Air Liquide, ALSTOM, Toyota, SHELL, BALLARD, General Electric. (Общей капитализацией более триллионов евро).
С целью поддержки форума «Украина – ЕС», а развития восстановительной энергетики в Украине, Александр Репкин пригласил в Украину руководителя FCH JU – Барта Бебюка. Который представил Украинский Водородный Совет и рассказал о водородном проекте в Европе (с годовым инвестиционным бюджетом 1500000000 евро).
Общий бюджет на реализацию проектов в Европе уже исчисляется миллиардами евро, а к 2020 году промышленная мощность водородной энергетики только для балансировки энергосистемы Европы оценивается в более тысячи тераватт.
Также Александр Репкин и представители евроопейского водородного бизнеса планируют организовать профильный энергетический форум в Киеве в мае 2019 года, на который будут приглашены представители международных инвестиционных компаний, производители энергетических решений и представители ЕС. Также Александр Репкин планирует организовать первый Украинский восстановительный форум за пределами Украины, в Германии, а именно во время проведения наибольшей в мире выставки водородных технологий.
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