В Киеве перенесли снос Шулявского путепровода

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Столичные власти в очередной раз перенесли снос Шулявского путепровода.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.
Он рассказал о том, что демонтаж моста начнется весной 2019 года. Именно тогда путепровод и закроют для транспорта и будет запущен объезд путепровода по соседним улицам, согласно ранее объявленным схемам.
Также он отметил, что сейчас ведутся работы и что они отстают от графика, который уже удалось скорректировать.
«Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы», – сказал Давтян.
Также представитель КГГА сообщил, что демонтажные работы будут продолжаться около трех месяцев.
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