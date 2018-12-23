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В Киеве перенесли снос Шулявского путепровода

В Киеве перенесли снос Шулявского путепровода

Столичные власти в очередной раз перенесли снос Шулявского путепровода.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

Он рассказал о том, что демонтаж моста начнется весной 2019 года. Именно тогда путепровод и закроют для транспорта и будет запущен объезд путепровода по соседним улицам, согласно ранее объявленным схемам.

Также он отметил, что сейчас ведутся работы и что они отстают от графика, который уже удалось скорректировать.

«Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы», – сказал Давтян.

Также представитель КГГА сообщил, что демонтажные работы будут продолжаться около трех месяцев.

Справка finance.ua:

  • 27 февраля в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе около метро «Шулявка».
По материалам Комментарии
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