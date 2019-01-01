Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА

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Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен соединить жилмассивы Троещина, Воскресенка с правобережной частью Киева, осуществляется с опережением графика.
Об этом у себя на странице в Facebook заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает ЦТС.
По его словам, на Подольском мосту уже смонтировали 14-ю связь, которую по плану должны были установить лишь весной 2019 года. Всего в 2018 году планировалось смонтировать 11 связей из 19.
Монтаж поперечных связей, являющийся одним из ключевых этапов строительства, серьезно продвинулся в последние 3 месяца.
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