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Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА

Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен соединить жилмассивы Троещина, Воскресенка с правобережной частью Киева, осуществляется с опережением графика.

Об этом у себя на странице в Facebook заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает ЦТС.

По его словам, на Подольском мосту уже смонтировали 14-ю связь, которую по плану должны были установить лишь весной 2019 года. Всего в 2018 году планировалось смонтировать 11 связей из 19.

Монтаж поперечных связей, являющийся одним из ключевых этапов строительства, серьезно продвинулся в последние 3 месяца.

По материалам Центр транспортных стратегий
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