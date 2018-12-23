DAF поставила свой первый полностью электрический грузовик

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DAF Trucks поставила свой первый полностью электрический грузовик для сети супермаркетов Jumbo.
Модель CF Electric была разработана в рамках совместного проекта DAF и VDL и будет использоваться компанией Jumbo для работы супермаркетов на юге Нидерландов.
«Транспортный сектор ожидает серьезная трансформация, – говорит президент DAF Trucks Гарри Уолтерс. – Электрические грузовики уже готовы к тому, чтобы стать основным средством городских грузоперевозок. Не сегодня и не в следующем году, но, безусловно, в ближайшем будущем. Я особенно горжусь тем, что мы начинаем масштабный проект тестирования электрических грузовиков в реальных дорожных условиях в рамках сотрудничества DAF с VDL и Jumbo. Это позволит нам накопить полезные данные и опыт, ценные с точки зрения развития технологий и эксплуатации. Впоследствии мы сможем использовать полученные результаты, чтобы создать идеальную модель для серийного производства, полностью соответствующую требованиям будущего».
Генеральный директор Jumbo Фритс ван Эрду отметил, что конечная цель компании – использование электрических автомобилей для снабжения 45% магазинов. К 2020 году выбросы углекислого газа, производимые автопарком Jumbo, планируют сократить на 50% по сравнению с 2008 годом.
Грузовик DAF CF Electric способен осуществлять поставки в радиусе около 50 км с нулевым уровнем выбросов и минимальным шумовым загрязнением.
Это тягач, разработанный для транспортировки грузов массой до 37 тонн по городским дорогам, с которым стандартно используются одноосные или двухосные прицепы. Автомобиль создан на базе DAF CF, модели, обладающей титулом «Международный автомобиль года 2018», и имеющей электрический привод на основе технологии E-Power от VDL.
Центром интеллектуального силового агрегата является электродвигатель мощностью 210 кВт с литий-ионным аккумулятором с общей емкостью 170 кВт-ч. CF Electric имеет запас хода около 100 км, что делает его пригодным для перевозки габаритных грузов в городских условиях.
Аккумулятор оснащен 30-минутной функцией быстрой зарядки, а полная зарядка занимает всего 1,5 часа.
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