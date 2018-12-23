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DAF поставила свой первый полностью электрический грузовик

DAF поставила свой первый полностью электрический грузовик

DAF Trucks поставила свой первый полностью электрический грузовик для сети супермаркетов Jumbo.

Модель CF Electric была разработана в рамках совместного проекта DAF и VDL и будет использоваться компанией Jumbo для работы супермаркетов на юге Нидерландов.

«Транспортный сектор ожидает серьезная трансформация, – говорит президент DAF Trucks Гарри Уолтерс. – Электрические грузовики уже готовы к тому, чтобы стать основным средством городских грузоперевозок. Не сегодня и не в следующем году, но, безусловно, в ближайшем будущем. Я особенно горжусь тем, что мы начинаем масштабный проект тестирования электрических грузовиков в реальных дорожных условиях в рамках сотрудничества DAF с VDL и Jumbo. Это позволит нам накопить полезные данные и опыт, ценные с точки зрения развития технологий и эксплуатации. Впоследствии мы сможем использовать полученные результаты, чтобы создать идеальную модель для серийного производства, полностью соответствующую требованиям будущего».

Генеральный директор Jumbo Фритс ван Эрду отметил, что конечная цель компании – использование электрических автомобилей для снабжения 45% магазинов. К 2020 году выбросы углекислого газа, производимые автопарком Jumbo, планируют сократить на 50% по сравнению с 2008 годом.

Грузовик DAF CF Electric способен осуществлять поставки в радиусе около 50 км с нулевым уровнем выбросов и минимальным шумовым загрязнением.

Это тягач, разработанный для транспортировки грузов массой до 37 тонн по городским дорогам, с которым стандартно используются одноосные или двухосные прицепы. Автомобиль создан на базе DAF CF, модели, обладающей титулом «Международный автомобиль года 2018», и имеющей электрический привод на основе технологии E-Power от VDL.

Центром интеллектуального силового агрегата является электродвигатель мощностью 210 кВт с литий-ионным аккумулятором с общей емкостью 170 кВт-ч. CF Electric имеет запас хода около 100 км, что делает его пригодным для перевозки габаритных грузов в городских условиях.

Аккумулятор оснащен 30-минутной функцией быстрой зарядки, а полная зарядка занимает всего 1,5 часа.

По материалам EcoTown
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