Стало известно, сколько получает следователь ГБР

Средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований в 2018 году составила 42700 грн. Такие данные предоставило ГБР в ответ на запрос УНН.

“Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700, 00 грн”, – говорится в ответе.

Следователи прокуратуры не смогли получить премии за декабрь из-за организационных вопросов с Кабинетом министров Украины.

Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали директора государственного предприятия Минобороны за получение неправомерной выгоды.

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