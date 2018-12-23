За пять лет "Динамо" недоплатило в пенсионный фонд свыше 440 млн грн - эксперт

За пять лет ФК “Динамо” (Киев) недоплатил в пенсионный фонд Украины 441 млн грн.

Об этом сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Отметим, что ФК декларирует свой годовой зарплатный фонд на уровне 55,6 млн грн. Впрочем, по данным издания “Капитал”, реально он составляет 445,6 млн грн: 55,6 млн грн белой зарплаты + 390 млн грн из офшоров.

“Украинский бизнес платит единый социальный взнос (ЕСВ). 90% ЕСВ идет в пенсионный фонд. Для того чтобы посчитать, сколько за год “Динамо” должно было уплатить ЕСВ, нам нужно 445,6 млн грн умножить на 0,22%. Получается 98 млн грн, это у нас – летний ЕСВ. Умножаем 98 млн грн. на 0,9% – это получается 88 млн грн, это годовые отчисления в пенсионный фонд. То есть за месяц клуб должен был бы платить около 7,3 млн грн в пенсионный фонд, за год – 88 млн грн, за пять лет – 441 млн грн”, – рассказал Павловский.

Эксперт уточнил, что действующих пенсионеров удерживает легально работающий бизнес.

“Сейчас в Украине действует солидарная система – отчисления во все необходимые фонды осуществляет работодатель. За счет этих отчислений осуществляется выплата пенсий. Дополнительно есть еще 139 млрд грн дотаций, которые идут из государственного бюджета в пенсионный фонд. Поэтому уплата налогов является важной составляющей по содержанию наших пенсионеров”, – отметил Павловский.