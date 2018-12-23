Япония возобновит китобойный промысел впервые за 30 лет

Япония прекратит членство в Международной китобойной комиссии с 2019 года.

Об этом сообщил представитель правительства страны, передает агентство AFP.

Правительство Японии приняло такое решение, так как попытки страны убедить комиссию восстановить коммерческий промысел китов потерпели неудачу, из-за сопротивления стран, ведущих борьбу с китобойным промыслом.

Представитель правительства Йошихидо Суга сообщил, что Япония выходит из комиссии, чтобы самостоятельно восстановить коммерческую охоту на китов в июле 2019 года.

“Коммерческий китовый промысел будет восстановлен в июле следующего года и будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами страны. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в южном полушарии”, — сказал Суга.

Попыткам страны восстановить коммерческий китобойный промысел всегда противодействовали Австралия и Новая Зеландия. Обе страны призывают к полному прекращению вылова китов. Против моратория на вылов китов кроме Японии традиционно выступают также Исландия и Норвегия. Обе скандинавские страны ведут китобойный промысел в ограниченных объемах.

Справка finance.ua:

Япония официально прекратила коммерческий китобойный промысел согласно мораторию, введенному в 1986 году. Но за два года Япония возобновила вылов китов в антарктических водах “в научных целях”.