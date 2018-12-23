Япония возобновит китобойный промысел впервые за 30 лет

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Япония прекратит членство в Международной китобойной комиссии с 2019 года.
Об этом сообщил представитель правительства страны, передает агентство AFP.
Правительство Японии приняло такое решение, так как попытки страны убедить комиссию восстановить коммерческий промысел китов потерпели неудачу, из-за сопротивления стран, ведущих борьбу с китобойным промыслом.
Представитель правительства Йошихидо Суга сообщил, что Япония выходит из комиссии, чтобы самостоятельно восстановить коммерческую охоту на китов в июле 2019 года.
“Коммерческий китовый промысел будет восстановлен в июле следующего года и будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами страны. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в южном полушарии”, — сказал Суга.
Попыткам страны восстановить коммерческий китобойный промысел всегда противодействовали Австралия и Новая Зеландия. Обе страны призывают к полному прекращению вылова китов. Против моратория на вылов китов кроме Японии традиционно выступают также Исландия и Норвегия. Обе скандинавские страны ведут китобойный промысел в ограниченных объемах.
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